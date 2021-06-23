Kanuni Sultan Süleyman portresi İstanbul'da! "540 yıl sonra böylesi bir tabloyu evine taşıdık"

23 Haziran 2021 Çarşamba, 14:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin sergi açılışında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İmamoğlu, tablonun İstanbul'a gelmesinde emeği geçen bağışçıya teşekkür ederek "Kanunî Sultan Süleyman portresi de ait olduğu topraklara döndü. Bu nadide eseri de özenle koruyacak, İstanbulluların ziyaret edeceği müzemizin koleksiyonuna dahil edeceğiz. Emeği geçen herkese ve bağışçımıza teşekkürler" açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İBB’nin Saraçhane binasında halkın evindeyiz. 1950’li yıllarda yapılan bu yapının mozaik duvar panosu 1959 yılında yapılan sanat yarışında kazananın eseri konuyor. Değerli bir alandayız. Bu binada sanat uzun süredir unutulmuştu. İBB halka aittir, sanat adına emanet etmek istediğiniz her ne var ise en doğru adres İBB'dir. Eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın nadir olan değerli bir portresidir. Bakır panel üzerine yağlı boya şeklinde yapılmıştır İtalya’da. Kusursuza yakın bir uygulamadır. Buradaki görüntü 43 yaşında Bağdat seferinin ardından halini gösterdiği düşünülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından büyük siyah gözlü, biraz iri burunlu, kirli sakallı ve bıyıklı bir biçimde tasvirlenmiş. Portre tamamlanmış.

Fransa'da bir ailenin özel koleksiyonunda bulunmaktaydı. Daha önce Fatih Sultan Mehmet tablosunu almıştık, 540 yıl sonra böylesi bir tabloyu evine taşıdık. İstanbul kültürüne bağışlanan çok değerli bir birleşim oldu. Haliç Tersanesi'nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz. Sanat müzesinde bu eserleri sergileyeceğiz.