Kanye West, başkanlık kampanyasındaki ilk mitinginde gözyaşlarına boğuldu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:35

Başkanlık kampanyası için yaptığı ilk mitingde rapçi Kanye West, kürtaj ve pornografiye karşı çıktı. Katılımcılara politikayı savunan West, konuşmasının bir kısmında ise gözyaşlarına boğuldu.

43 yaşındaki West, Başkan Donald Trump'ın seçmen olarak terk eden eski bir destekçisi.

Bir saatten fazla süren açıklamalarında, West, kürtajı kınadı, küfür etti, üyeler hakkında rastgele konuştu. Reuters'da yer alan habere göre politika önerilerini öne sürerken, katılımcıların güvensizlik içinde mırıldanmasına neden olan yorumlar yaptı.

West'in konuşmlarının bazı bölümleri ise şu şekilde:

"Harriet Tubman hiçbir zaman köleleri serbest bırakmadı. Kölelerinin diğer beyaz insanlar için çalışmasını sağladı."



“Bizi özgürleştirebilecek tek şey, vaat edilen bir toprak için bize verilen kurallara uymaktır. Kürtaj yasal olmalı. Yasa zaten Tanrı tarafından verilmedi, o zaman yasallık nedir?”