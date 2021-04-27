Kanye West'in ayakkabıları 1,8 milyon dolara satıldı
ABD’li ünlü şarkıcı Kanye West’in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu.
Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Kanye
West’in Nike Air Yeezy 1 model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8
milyon dolara satın alındığı belirtildi.
Söz konusu spor ayakkabılarının şimdiye kadar halka açık
satışta en yüksek fiyat rekoru kırdığına dikkati çekildi.
New York merkezli Christie’s Müzayede Evi tarafından Ağustos
2020’de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordon’un 85 Jordan 1 spor
ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.
West’in Nike tasarımcısı Mark Smith ile birlikte tasarladığı
46 numara siyah deri ayakkabının üst kısmında bandı ve parlak pembe renkli
"Y" şeklinde madalyonu bulunuyor.
Ayakkabı, sadece bir spor ayakkabı tasarımcısının hayali değil, aynı zamanda West’in karmaşık müzik mirasının da bir parçası olma özelliği taşıyor. West’in Grammy performansı, annesi Donda West'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçeklemişti ve duygu yüklü olan ünlü şarkıcı tüm zamanların en unutulmaz canlı performanslarından birine imza atmıştı.
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