Kapadokya’da balon turları iptal edildi

22 Mart 2021 Pazartesi, 10:24

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.



