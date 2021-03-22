Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İHA
22 Mart 2021 Pazartesi, 10:24
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.


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