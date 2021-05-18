Kapadokya’da balonlar yeniden gökyüzü ile buluştu

18 Mayıs 2021 Salı, 07:05

Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde ekiplerce gün doğumundan önce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlerine alınan turistlerle 21 gün sonra gökyüzüne yükseldi.

Kademeli normalleşme sürecine girilen dün hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyen ve bugüne ertelenen tura katılan turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, nisan ayında olumsuz hava koşulları, ardından da "tam kapanma" sürecinin başlaması nedeniyle üç hafta aradan sonra yeniden tura başladıklarını belirtti.

Balonların bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir renk kattığını ifade eden Başyiğit, "Turizmin bu yıl daha iyi olacağını düşünüyoruz. Balonlarımız 16 kişilik ama salgın tedbirleri kapsamında 8 kişiyle uçuyoruz. Balon turuna katılan turistler, bölgemizin eşsiz doğasını gün doğumu ile birlikte kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Turistler, bu tura katılmaktan dolayı mutlu oluyor" dedi.

Tura katılan Meksikalı turist Maria Dias, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmaktan dolayı büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Kapadokya'daki coğrafi şekilleri çok ilginç bulduğunu aktaran Dias, "Burası çok eşsiz güzellikte bir yer. Aslında Kapadokya'ya gelirken bu denli etkileneceğimizi hayal bile etmiyorduk. Sıcak hava balon turuna katılarak manzarayı gökyüzünden izleyeceğiz" şeklinde konuştu.