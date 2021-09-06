Kapaksız rögara ilginç çözüm

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sokak ortasında kapaksız bulunan rögara ağaç dalları konuldu.

ANKA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:45
Kapaksız rögara ilginç çözüm
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Kadirli'de Diş Hastanesi kavşağında bulunan rögarın aylardır kapaksız olduğunu belirten 31 yaşındaki Alaaddin Topal, durumu fark edemeyen bazı sürücülerin araçlarının deliğe düşerek zarar gördüğünü anlattı. 

'DİKKAT ÇEKSİN DİYE'

Topal, “Rögar kapağımızın olmamasından dolayı mahallece, düşen arabaları gördüğümüzden kendimizce ağaç dallarını kopararak diktik ve insanlar buna dikkat çeksin diye. Umarım bir an önce çözüme kavuşturulur ve kimsenin malına canına zarar gelmez” dedi.


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