Kapaksız rögara ilginç çözüm
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sokak ortasında kapaksız bulunan rögara ağaç dalları konuldu.
Kadirli'de Diş Hastanesi kavşağında bulunan rögarın aylardır kapaksız olduğunu belirten 31 yaşındaki Alaaddin Topal, durumu fark edemeyen bazı sürücülerin araçlarının deliğe düşerek zarar gördüğünü anlattı.
'DİKKAT ÇEKSİN DİYE'
Topal, “Rögar kapağımızın olmamasından dolayı mahallece, düşen arabaları gördüğümüzden kendimizce ağaç dallarını kopararak diktik ve insanlar buna dikkat çeksin diye. Umarım bir an önce çözüme kavuşturulur ve kimsenin malına canına zarar gelmez” dedi.
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