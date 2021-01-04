Kapalı kapılar ardında ihale: Yabancıya gitmedi!
Yine kapalı kapılar ardında yapılan ihaleyle İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi’nde yapılacak olan 2 milyarlık hastane inşaatı, ihaleye özel olarak davet edilen Kolin İnşaat’a verildi.
2 milyarlık hastane yapım ihalesinin bildik şirketlerden birine verildiği, ihaleden 4 ay sonra yılın ilk resmi iş gününde Kamu İhale Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu.
“İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi 1. Etap Hastane Binası İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi” için Kamu İhale Kanunu'nun esas olarak kabul ettiği rekabetçi, şeffaf “Açık” usül tercih edilmedi.
Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre; İhale, kanunun olağanüstü ve önceden öngörülemeyen haller için istisna olarak belirlediği “Pazarlık” usulünü düzenleyen 21b maddesine dayandırıldı. 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihaleye, 6 şirket, duyuru ilanı yayınlanmadan, kamuoyundan habersiz özel olarak davet edildi.
Yaklaşık maliyeti 2 milyar 51 milyon TL olarak belirlenen ihale, 1 milyar 920 milyon TL'ye Kolin İnşaat'a verildi. 11 Eylül'de imzalanan sözleşmeye göre inşaatın 990 günde bitirilmesi öngörüldü. Buna göre inşaatın 7 Haziran 2023 günü bitirileceği kaydedildi.
DÜNYADA EN ÇOK KAMU İHALESİ ALAN 5'İNCİ ŞİRKET
Kolin İnşaat, Limak, Cengiz, Kalyon ve MNG ile birlikte AKP iktidarı döneminde aldığı yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor. Dünya Bankası'nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den 5 şirket ilk 10’da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.
Projeyle ilgili ilk işaretleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında vermişti. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde birçok binasın deprem riski nedeniyle yıkılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'ne Hasdal'da yaklaşık 700-800 dönüm bir arazi tahsis ettiklerini belirterek, “Orada İstanbul Üniversitesi'nin asli kampüsü veya külliyesi olacak” demişti. Öğretim üyeleri, Çapa Tıp Fakültesi'nin şehrin içindeki mevcut yerleşkesinden Hasdal'a taşınmasına tepki gösteriyor.
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