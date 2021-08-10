Kapalıçarşı esnafı döviz tahminini açıkladı

10 Ağustos 2021 Salı, 18:08

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.66 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 8.65 TL seviyesinde başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5837 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6717 TL seviyesini görürken; kur saat 10.40 itibarıyla 8.6480 TL seviyesinde hareket etti. Avro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.1890 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1489 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.9861 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kapalı Çarşı'da piyasa uzmanı Reşat Yılmaz, Türk lirasının durumunu ve önümüzdeki günlerde dövizde beklenen hareketi Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Geçen hafta dolar 8.30 seviyelerini test ettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hızlı bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin en büyük nedeni Cumhurbaşkanımızın faizleri düşüreceğiz yönündeki beyanatı oldu. Bu da alım yönünde çok sert hareket getirdi. Şu anda 8,65 seviyelerinde işlem görüyor. Takip edilmesi gereken seviye 8,80 seviyeleridir. 8,80 seviyelerinin kırılması halinde hareket daha da sert şekilde yaşanacaktır. Şimdi bu hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın Para Kurulu Toplantısı gerçekten çok önemli. Piyasalar da çok merak ediyor. Faizleri düşürecek mi, yoksa sabit mi kalacak? Faizlerin düşürülmesi halinde dövizde yukarı yönlü çok sert bir hareket yaşanacaktır. Piyasaların beklentisi faizlerin sabit kalacağı yönündedir. Peki bu dövizin sert hareketi kime yarıyor diye bakılırsa örneğin şu anda ülkemize bir döviz akışı var. Turistler geliyor ancak bu geçicidir. Şu anda düşüş de kalıcı değildir."

Dövize ilişkin tahminini açıklayan Yılmaz, "Biz dövizi yukarı yönlü bekliyoruz. Eylül ayına çok dikkat etmek lazım. Her düşüş her düzeltme seviyesi dövizde alım için bir fırsattır" dedi.

Dövize yatırım yapmak için doğru bir süreç olup olmadığına değinen Yılmaz, "Türk lirası her geçen gün biraz daha eriyor. O nedenler her düzeltme seviyesi alım için bir fırsattır. Uzun vadede Türk lirası sancısı devam edecek. Türk lirasının güçlenmesi için üretime geçmemiz lazım" diye konuştu.