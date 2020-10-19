Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,20 liradan tamamladı.

AA
19 Ekim 2020 Pazartesi, 17:24
Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.210,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 484,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA
PAZARTESİ

AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)483,20483,40484,00484,20
Cumhuriyet Ata Lira3.184,003.195,003.189,003.210,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)441,00445,00441,40445,40
Lira(Tam) Ziynet3.112,003.132,003.117,003.137,00
Yarım Ziynet1.556,001.566,001.559,001.569,00
Çeyrek Ziynet778,00783,00779,00784,00



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