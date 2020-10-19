Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.210,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 484,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|483,20
|483,40
|484,00
|484,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.184,00
|3.195,00
|3.189,00
|3.210,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|441,00
|445,00
|441,40
|445,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.112,00
|3.132,00
|3.117,00
|3.137,00
|Yarım Ziynet
|1.556,00
|1.566,00
|1.559,00
|1.569,00
|Çeyrek Ziynet
|778,00
|783,00
|779,00
|784,00
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