Kapalıçarşı'da kiraladıkları dükkana zararla suçlandılar: İstenen ceza belli oldu
Kapalıçarşı'da kiraladıkları kültür varlığı olarak tescilli dükkana zarar verdikleri iddia edilen döviz bürosu sahiplerine dava açıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun "müşteki" olduğu olayla ilgili 3 kişinin 5 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Kapalıçarşı'da yer alan söz konusu taşınmazın İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 17 Nisan 2002 yılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği kaydedildi. Şüpheliler tarafından herhangi bir onaylı projeye bağlı olmadan ve Koruma Bölge Kurulu'nun izni alınmadan kültür varlığı olarak tescilli yerde asma kat, giriş cephesindeki giydirme cephe ve tabela beden duvarına ve yer döşemesine zarar verildiği belirtildi.
İSTANBUL ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı vurgulanan iddianamede, döviz bürosu sahipleri Şevket U. ve Orhan U. olduğu, Ali H'nin de suç fiilinde iştirakçi olduğu belirtildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri anlatılan iddianamede, her üç şüphelinin "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
BİR DOSYA AYRILDI
Öte yandan iddianamede, mülk sahibi Hakan Evin'in şikayeti üzerine dükkanı tahliye eden şüpheliler hakkında Vergi Kanunu'na muhalefet suçlamasına yönelik dosyanın ayrıldığı belirtildi. Yapılan usulsüz müdahalelere ilişkin belediyenin sökümüne ait görüntüleri cep telefonuyla kaydeden Evin, dosyaya delil olarak sundu.
Hakan Evin ayrıca İstanbul 1. Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na 14 Temmuz 2020'de ayrı bir dilekçe sunarak şüphelilerin "Kapalıçarşı'nın tarihi eser yapısına zarar verecek şekilde sütunlara ip bağlayarak ve çukur kazarak yerleştirdikleri büyük para kasasını 27 Haziran saat 17.45 ile 19.15 saatleri arasında söküp taşınmazdan götürdükleri ve taşınmazda çukur ve yarıklar oluşturulduğunu" iddia ederek bu zararın tespit edilmesini de talep etti.
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