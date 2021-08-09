'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya kültürel miras başvurusu
İspanya'da bir kasaba, sosyal medyanın iletişimin büyük bir bölümünü oluşturduğu günlerde sürdürdüğü ev önü sohbetleri geleneğinin kültür mirası olarak kaydedilmesi için UNESCO'ya başvurdu.
İspanya'da 'al fresco' olarak anılan açık hava/kapı önü sokak sohbetlerinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için girişimde bulunuldu.
The Guardian'ın haberine göre bin 400 nüfuslu Algar kasabasının belediye başkanı José Carlos Sánchez, ülkede 'al fresco' olarak anılan sokak sohbetlerinin korunması için UNESCO'ya başvurdu.
Algar Belediye Başkanı Jose Carlos Sanchez, köyün yüz yıllardır süren ev önü sandalye sohbetlerinin korunmasını amaçladıklarını söyledi. 1400 nüfuslu köyün geleneği hakkında konuşan Sanchez "Sosyal medyanın tam tersi, yüz yüze sohbetler" dedi.
Sanchez, köyün bu geleneğinin UNESCO somut olmayan kültür mirasları listesinde Finlandiya'nın sauna kültürü gibi yer almasını istediklerini söyledi.
Köyün ev önü sohbetlerinin aynı zamanda yalnızlık hissine karşı bir terapi etkisi yarattığını söyleyen belediye başkanı "Evlerde yalnız hissetmek yerine sokağa çıkıp sohbetlere katılıyorlar. Hikayelerini, dertlerini anlatıyorlar ve komşular yardım ediyor" dedi.
UNESCO'nun kültürel mirasın çeşitliliğini göstermek ve önemi hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak amacıyla belirlediği soyut kültürel miras listesinde, Napoliten pizza yapımı, Finlandiya'daki sauna kültürü veya Bosna Hersek'teki bir çim biçme yarışması yer alıyor.
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