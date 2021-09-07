Kapıcılar Kralı'nın kardeşleri 43 yıl sonra buluştu
Oyuncu Doğan Güneş, Yeşilçam filmlerinde kullanılmış olan mekanları buluyor ve Instagram’da açtığı hesapta o yerlerin fotoğraflarını paylaşıyor. Güneş bu sayede Kapıcılar Kralı’nın kardeşlerini yeniden bir araya getirdi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Doğan Güneş, Yeşilçam kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyor. Instagram’da 71 bin takipçili “Mekânı Yeşilçam” isimli bir sayfayı yöneten Güneş, Yeşilçam filmlerinin çekildiği sokakları ve mekânları gezerek yeni nesillere de bu yerleri göstermek istediğini söyledi. Şimdiye kadar 100’den fazla adrese ulaştığını söyleyen Güneş, “Varyemez” filminden “Züğürt Ağa”ya, “Kılıbık”tan “Aslan Bacanak”a kadar çekilen birçok filmin mekânının fotoğraflarını çekti.
43 YIL SONRA TARİHİ BULUŞMA
Kemal Sunal’ın “Kapıcılar Kralı” filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman’ı 43 yıl sonra bir araya getirdiğini söyleyen Doğan Güneş, bu buluşmanın ‘tarihi bir buluşma’ olduğunu söylüyor. Güneş, filmde iki kardeşi oynayan Yağız ve Bolaman’ı çekimlerin yapıldığı apartmanın önünde bir araya getirdi.
Doğan Güneş yaptığı bir açıklamada;
“Sosyal medyadan kendileriyle irtibata geçmeye çalıştım. Cihangir Güneşli Sokak’ta, filmin çekildiği apartmanın önünde buluştuk. Yıllar sonra sarıldılar. Hüzünlü bir an yaşandı” ifadelerini kullandı.
BUGÜNE KADAR HAKLARINDA ÇOK ŞEY YAZILDI
Doğan Güneş Instagram hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Soner Yağız ve Banu Bolaman hakkında yanlış bilinen bir gerçeğe de açıklık getirdi.
“Haklarında çok şey yazıldı bugüne kadar. Daha evvel bu bilgilerin bazılarını düzelterek paylaşmıştım. Tekrar etmek gerekirse, bazı yerlerde yazıldığı gibi kardeş değillerdir. Böyle düşünülmesinin sebebi ise, İbrahim karakterini oynayan Soner Bey'in afiş çekimlerine yetişememesinden dolayı, çekimlerde başka bir çocuğun kullanılmasıdır. İşte afişdeki o çocuk Banu Hanım'ın öz kardeşidir”.
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