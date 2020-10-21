Kapılar karıştı cezadan yırttı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 11:17

Guardian’da yer alan haberde, Nisan 2019’da Bahreyn’de Naser’e doping testi uygulayacak doping kontrol memurunun Naser’in oturduğu binanın farklı numaralandırma sistemine sahip olması sebebiyle evleri karıştırdığı belirtildi. Bu durumun bağımsız bir mahkeme tarafından ortaya çıkartıldığı ifade edilirken mahkeme tarafından hazırlanan raporda, Naser’in 12 Nisan 2019’da girmesi gereken doping testinin görevlinin evi bulamaması sebebiyle gerçekleşmediği, evin bulunduğu yerde 1 saate yakın arama yaptığı kaydedildi. Raporda, Naser’in oturduğu yerin incelendiği ve görevli memurun aktardığı gibi kapı numaralarının karmaşık bir şekilde yerleştirildi açıklandı. Geçtiğimiz yıl Doha’daki Dünya Şampiyonası’nda 400 metrede zafere ulaşan sporcu, 12 ay ay içinde girmesi gereken 3 doping testini kaçırdığı için doping ihlali oluşturmuştu. İhlale sebep olan 3 testten birisi olan 12 Nisan’daki testin mahkeme tarafından geçersiz sayılmasıyla birlikte Naser, Tokyo 2021’de yarışabilmeye hak kazandı. Mahkeme tarafından hazırlanan raporda, sistemde verilen adresin yanlış olduğu, görevlinin telefonla iletişime geçmek istediği ancak Anti Doping Yönetim Sistemi’nde kayıtlı olan telefon numarasının yanlış olduğu ve Naser’in birkaç yıldır vermiş olduğu adreslerin yanlış olduğu belirtildi.

"HİÇ HİLE YAPMADIM"

Konuya ilişkin henüz açıklama yapmayan Salwa Eid Naser haziran ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti; ‘’ "Hiç hile yapmadım. Girmem gereken üç testi kaçırdım. Herkesin başına gelebilir. Ancak insanların bundan dolayı kafalarının karışmasını istemiyorum, çünkü hile yapmadım. Performans artırıcı ilaç almadım. Sahip olduğum yeteneği biliyorum.’’

Atletizmde doping davalarını yürüten Athletics Integrity Unit’in, mahkemenin almış olduğu bu karara Spor Tahkim Mahkemesi’nde 30 güne kadar itiraz hakkı bulunuyor.