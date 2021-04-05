Kaptan Muslera’nın imzalı forması 15 bin liraya satıldı
Galatasaray kaptanı ve file bekçisi Fernando Muslera’nın sözleşme yenileme töreninde imzaladığı forma açık artırma sonucu 15 bin Türk Lirası’na satıldı.
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın sözleşme yenileme töreninde imzaladığı forma açık artırma sonucu 15 bin Türk Lirası’na satıldı.
Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sözleşmesini 16 Mart tarihinde yapılan törenle 3 yıllığına uzatmıştı. O törende kaptan Muslera’nın imzaladığı kaleci forması Galatasaray kulübü tarafından açık artırma ile satışa sunuldu. Muslera’nın forması için en yüksek teklifi veren Galatasaray Kongre Üyesi ve iş adamı Dinçer Azaphan, 15 Bin Türk Lirası bedel ile formanın sahibi oldu.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Bu Telaş Neden?
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- Canlı yayında stüdyo karıştı!
- Sarıklı asker hangi cemaatten?
- Emekli amirallere gözaltı
- Eski milletvekillerinden ortak açıklama