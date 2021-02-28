Kar Voleybolu Milli Takımı’ndan Wagrain Etabı’nda bronz madalya

Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, üçüncülük maçında Litvanya’yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup etti

İHA
28 Şubat 2021 Pazar, 18:00
Kar Voleybolu Milli Takımı’ndan Wagrain Etabı’nda bronz madalya
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2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ikinci haftasında mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, üçüncülük maçında Litvanya’yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ikinci haftasında Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Litvanya’yı 2-1 yenerek bronz madalya aldı. Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederek başarılı bir performans ortaya koydu. Milliler, geçtiğimiz hafta düzenlenen 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ilk haftasını namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.


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