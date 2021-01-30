Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı
Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başladı.
Dağlık Karabağ'da taraflar arasında sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanları tarafından imzalanan mutabakat çerçevesinde kurulan Türk-Rus ortak merkezi faaliyete geçti.
Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.
‘ATEŞ KONTROLÜNÜ SAĞLAYACAK’
İstiklal Marşı ile Azerbaycan ve Rusya milli marşlarının okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi. Karaosmanoğlu da ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikâyet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de ortak merkezin bölgede barış ve huzura hizmet edeceğini belirterek, görevli askerlere başarı dileklerinde bulundu.
Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!