Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 15:00

Dağlık Karabağ'da taraflar arasında sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanları tarafından imzalanan mutabakat çerçevesinde kurulan Türk-Rus ortak merkezi faaliyete geçti.

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.

‘ATEŞ KONTROLÜNÜ SAĞLAYACAK’

İstiklal Marşı ile Azerbaycan ve Rusya milli marşlarının okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi. Karaosmanoğlu da ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikâyet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de ortak merkezin bölgede barış ve huzura hizmet edeceğini belirterek, görevli askerlere başarı dileklerinde bulundu.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı.