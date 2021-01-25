Karabağlar Uğur Mumcu’yu unutmadı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:30

Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan heykeli önünde düzenlenen ve yağmur altında gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, ADD Karabağlar Şube Başkanı Gülten Ak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Selvitopu yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu’nun 28 yıl önce yine böyle yağmurlu bir günde, yüz binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandığını hatırlattı. Aradan geçen yıllara rağmen Türk insanın yüreğinde yaşamaya devam ettiğini ve gelecek kuşakların da onu unutmayacağına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Uğur Mumcu Türk halkının kalbindeki yerini almıştır. Bu yeri değiştirmeye de hiç kimsenin gücü yoktur” dedi.

Tarihsel sürece bakıldığında toplumu aydınlatan, varolan görüşleri alt üst eden insanların katledildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Uğur Mumcu yurtseverdi. İnsanlarını, toprağını çok seviyordu. Tek istediği işlerin dürüstçe, namusluca yapılmasıydı. Ancak onu katledenler buna dayanamadılar. Katilleri şunu çok iyi bilsinler: Bizler her yıl, koşullar ne olursa olsun Uğur Mumcu’yu anmaya devam edeceğiz. ‘Vurulduk ey halkım unutma bizi!’ diyen Mumcu’yu unutmayacak, unutturmayacağız! Ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu Uğur Mumcu” diye konuştu.

İGC Başkanı Dikmen de, Mumcu’nun bayrağını bugün onun izinden, inancından giden genç gazetecilerin devraldığını görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı. Adalet için tüm bireylerin sesini çıkarması gerektiğini söyleyen Dikmen, “Uğur Mumcu’yu anmaya, anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız unutturmayacağız” dedi.

CHP İlçe Başkanı Türkbay, 90’lı yıllarda çok sayıda aydının suikastlara kurban gittiğini hatırlatarak, “Failleri hala meçhul. Katillerin yakalanması için verilen sözler tutulmadı” diye konuştu.

ADD Şube Başkanı Ak da, adalet ve demokrasi için savaşmanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Katılımcılar daha sonra Uğur Mumcu Heykeli’ne kırmızı karanfiller bıraktılar; anı defterini imzaladılar.