Karabağlar'da yurttaşlara deprem çantaları dağıtıldı
Karabağlar Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasındaki işbirliği, afetlere hazırlık ve müdahale konusunda örnek oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda AKUT’un “Direct Relief” adlı fondan sağladığı acil durum çantaları, Karabağlar Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara teslim edildi.
Karabağlar Belediyesi tarafından dağıtılan acil durum çantasında, afetin ardından ilk 72 saat boyunca kişinin hayatını idame ettirmesi için gerekli malzemeler bulunuyor. Bunlar arasında kafa feneri ve pilleri, radyo ve yedek pili, çok amaçlı çakı, iş eldiveni, kibrit, toz maskesi, plastik düdük, not defteri, tükenmez kalem, evrak torbası, ilk yardım çantası, afet bilinci ve önlemler broşürü ve magnet yer alıyor.
Karabağlar Belediye Meclisi’nin AKUT’a tahsis ettiği Bozyaka Pazaryeri’nin altındaki 1600 metrekarelik kapalı alan, Türkiye’nin en büyük AKUT yerleşkesi oldu. Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın adını taşıyan yerleşkede afetlere hazırlık ve farkındalık çalışmaları yapılıyor. Yerleşke, afet durumlarında acil müdahale ve koordinasyon merkezi görevini üstleniyor.
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