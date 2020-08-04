Karacabey Belediyesi’nden kelepir arazi

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

AKP’li Bursa Karacabey Belediyesi, belediye meclisinde alınan kararlar ile 8 mahalle ve köydeki 300’ü aşkın arsayı satışa çıkardı. Bazı köylüler, satış kararını belediye binasının önünde protesto ederek satışın iptal edilmesini istedi.

Karacabey Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Murat Tanrıverdi, belediyenin bütçe açığı verdiğini ve satışlar ile bütçe açığının kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Bursa’nın, AKP’li Karacabey Belediyesi, mayısta olağanüstü olarak düzenlenen belediye meclisi toplantısı ile temmuzda yapılan belediye meclisi toplantısında, 8 farklı mahalle ve köydeki toplam 316 arsa ve tarla için satış kararı aldı.

Satışa çıkarılan yerlerin fiyatları ise 50 bin lira ile 487 bin lira arasında değişiklik gösterdi. Satış kararı alınan alanların 163’ü Aşağıfevzipaşa, 126’sı ise Taşlık köyünde bulunuyor. Aşağıfevzipaşa köylüleri, söz konusu alanların mera vasfının tespiti ve satışın iptali için Bursa 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Söz konusu alanların satışına yönelik ihaleler başlarken, köylüler satışlara tepki gösterdi. Aşağıfevzipaşa köylüleri, satışa tepki göstermek için belediye binasına yürüdü.

Cumhuriyet’e konuşan ancak adını vermek istemeyen bir köylü, satışa çıkarılan alanların daha önce mera olarak kullanıldığını, köy tüzelkişiliğine ait alanların büyükşehir yasası ile birlikte belediye adına tescil edildiğini söylerken “Bizim hayvanlarımız var. Buraların eski vasfı zaten meraydı. Köylüler hayvanları ile buraya çıkıyordu. Bizim için en önemlisi bu. Kullanılabilir meramız az” dedi.

Köylülerin belediye başkanı ile görüşmesinde, belediye başkanının “Hizmet yapmamız için bir yerleri vermemiz gerekiyor” dediğini kaydeden köylü, “Alanların satılmamasını istiyoruz. Belediyenin toprak satıp hizmet yapmasına karşıyız. Belediyenin elindeki kaynakları iyi kullanamamasının sonucunu biz ödemek istemiyoruz” tepkisini gösterdi.

‘AÇIĞI KAPATMAK İÇİN’

CHP’li Karacabey Belediyesi Meclis üyesi Tanrıverdi ise belediyenin uzun süredir bütçesini dengeleyemediğini belirtti. Belediyenin müteahhitlik giderleri, sosyal tesisler, danışma yönetim ve işletim giderleri ile mevduat faizlerine ek ödenek sağlamak istediğini, bunun için de satış gelirlerinin ek ödenek olarak aktarılması kararı alındığına dikkat çeken Tanrıverdi, “Belediye, açığı kapatmak için buraları satmak istiyor” dedi.