Karaciğer nakli yüksek lisansı için ilahiyat mezuniyeti koşulu
İnönü Üniversitesi Karaciğer Anabilim Dalı Yüksek Lisans için konulan İlahiyat Fakültesi mezunu olma koşulu dikkat çekti.
Gazeteci Muhammet Vefa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnönü Üniversitesi Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Kabul Koşulları’nın yer aldığı listeyi yayımladı.
Listede Karaciğer Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı için giriş koşullarında “İlahiyat Fakültesi mezunu olmak” ibaresinin yer aldığı görüldü. Vefa söz konusu koşul üzerine, “İnönü Üniversitesi Karaciğer Anabilim Dalı Yüksek Lisans için ilahiyat mezunu koşulu koyulmuş. Karaciğer naklinde ilahiyat mezunu nasıl bir katkı verecek ki? Kim için açıldı acaba bu kontenjan” diye tepki gösterdi.
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