Karaciğer tedavisi için yeni doğan bebeğe kök hücre nakledildi

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:26

Japonya’da kök hücre tedavisi alanında çığır açıcı bir gelişme yaşandı. Doktorlar, karaciğeri toksik amonyağı parçalayamadığı için üre döngüsü bozukluğu yaşayan altı günlük bir bebeğin tedavisi için kök hücre seçeneğine başvurdu.

Organ nakli için çok küçük olan bebeğe, embriyonik kök hücrelerinden elde edilen 190 milyon adet karaciğer hücresi nakledildi.

Japonya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Ulusal Merkezi’nin ‘köprü tedavisi’ olarak adlandırdığı bu uygulama sonrasında bebeğin kanındaki amonyak yoğunluğunda bir artış gözlenmedi.

Gereken gelişimi sağlamasının ardından, babasından alınan karaciğer bebeğe nakledildi. Cinsiyeti açıklanmayan bebek, doğumundan altı ay geçtikten sonra hastaneden taburcu edildi.

Bir bebek yaklaşık altı kilogram ağırlığına gelene kadar organ nakli güvenli kabul edilmiyor. Bu da, genelde 3 ila 5 ay aralığına denk geliyor.

Tedavide kullanılan kök hücreler döllenmiş yumurtalardan toplanıyor. Bu embriyolar daha sonra yok edildiği için konuyla ilgili etik tartışması yaşanıyor.

Kaynak: Sputnik

