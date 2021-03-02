Karadeniz, ağaçları ve kumu yuttu!

02 Mart 2021 Salı, 04:05

Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde Dereköy Barınağı’na kadar olan sahil şeridinde yaklaşık 5 yıldır yaşanan kıyı erozyonu endişe verici boyutlara ulaştı. Denizin ağaçları ve sahildeki kumu yuttuğuna dikkat çeken yurttaşlar bir önce önlem alınmasını istiyor. Samsun Çevre Platformu, “Atakum sahillerini Karadeniz yutmaya, yetkililer seyretmeye devam ediyor” açıklaması yaparken Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Sahil elden gidiyor, sahil kenti olmaktan çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.