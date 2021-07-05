Karadeniz Ereğli’ye Oyuncak Müzesi ve Kütüphanesi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:16

Oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi gençlere, çocuklara anlatabilmek, büyüklerle çocuklar arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek, çocukların kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yola çıkan Oyuncak Evi, 2 Temmuz’da kapılarını açtı. Oyuncak Evi’nde, Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olan Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nin koleksiyonuna ait 400 oyuncaklık bir sergi de yer alıyor. Sergi iki yıl boyunca görülebilecek. Ayırca, çocuklar sanal gerçeklik gözlüğüyle, bu dünyanın eğitici örneklerine de ulaşma imkanına sahip. Oyuncak Evi bünyesinde oyuncağa ulaşmakta zorluk çeken çocukların da rahatlıkla kullanabileceği bir Oyuncak Kütüphanesi bulunuyor. Oyuncak Evi’nin koordinatörlüğünü Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Danışmanları Nergis Bozkurt ve Nart Bozkurt sürdürüyor. Oyuncak Evi’nde matematikten dramaya, astronomiden, el becerilerine, öykü yazmadan, sepet örmeye, çömlek yapmaya kadar pek çok konuda atölyeler gerçekleştirilecek. Burada hem yetişkinler hem de çocuklar için tahta oyuncak yapımı çalışmaları olacak.

‘ÇEKİM MERKEZİ OLACAK’

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Oyuncak Evi projesini tamamlayarak açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Amacımız, büyüklerle çocuklar arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek. Ayrıca kuracağımız atölyelerde çocukların kişisel becerilerini geliştirebilmek istiyoruz. Oyuncak Evi’nin atölyesinde her yaş grubu için farklı çalışmalar yapılacak. Çocukların kişisel becerilerini geliştirecek eğitsel, yaratıcı çalışmalar yapılsın istiyoruz. Oyuncak tamirinden, oyun havuzlarına, sanat atölyelerine kadar pek çok hazırlığımız var. Oyuncak Evi aynı zamanda çocukların eğitimine ve dünyayı keşfetmelerine yönelik çalışmalar yapacak. Bu projenin çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel gelişim ve iletişim becerilerine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Oyuncak evinin iki bölümü var. İlk bölümde Anadolu’da ve Ereğli’de oynanan oyuncaklardan örnekler sergileniyor. İkinci bölüm atölye niteliğinde. Her hafta farklı konularda uzmanlar çağrılarak farklı yaş grupları için eğitici atölye çalışmaları yapılacak. Bu konuda Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’yle işbirliği yapıyoruz. Oyuncak Evi’nin bahçesinde de çocukların akıl oyunları oynamalarına, aktiviteler yapmalarına uygun ortam hazırladık. Bütün bu özellikleriyle Oyuncak Evi’nin, bölgenin çekim merkezi olacağına inanıyoruz.”