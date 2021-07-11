Karadeniz'de ABD-Rusya gerginliği: Savaş uçakları havalandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havalandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, Güney Askeri Bölge’de görev yapan Su-30SM ve Su-27 avcı uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares ve CL-600 Challenger uçaklarının Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havaya kaldırıldığı belirtildi.
"HAVA HEDEFLERİ TESTİP EDİLDİ"
Rusya’ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında sınıra yaklaşan hava hedefleri tespit ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Hedeflerin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma nöbetçi birimlerden Su-30SM ve Su-27 avcı uçakları havaya kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Sputnik Türkiye
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