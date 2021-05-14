Karadeniz'de çay hasadı başlıyor
Karadeniz’de birinci sürgün yaş çay alım sezonu 17 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.
ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde yaş çay alım kotasının dekar başına 600 kilogram uygulanacağını açıkladı.
Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, tam kapanma sürecinde aldıkları özel izinle bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamladı.
Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne bağlı 47, özel firmalara ait 194 fabrika ile çay alım yerleri, nakliye işleri ve yevmiyeyle sektöre bağlı diğer işkollarında çalışacak yaklaşık 40 bin kişi, çay alım sezonunda görev yapacak.
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