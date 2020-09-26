Karadeniz'de HES'ler yaşamı nasıl etkiliyor?

26 Eylül 2020 Cumartesi, 03:00

https://www.youtube.com/watch?v=8hlmYNMwo40&feature=youtu.be

Karadeniz'deki şehirler, bölgede faaliyette bulunan taş ve maden ocakları, yol projeleri, hızlı yapılaşma ve dereler üzerinde yapımı süren hidroelektrik santraller (HES) sebebiyle son yıllarda sık sık gündeme geliyor.

Türkiye'de sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren 246 HES bulunuyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamaktaki payı fikir ayrılığı yaratan irili ufaklı bu HES'ler, doğayı tahrip ederek bölgedeki yaşamı tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

BBC Türkçe, Orta ve Doğu Karadeniz'deki HES'lerin insan ve çevre yaşamına etkilerini inceledi. Video serisinin ilk bölümünde Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı köylerde yöre halkı HES'e karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Haber & Video: Neyran Elden, Fundanur Öztürk

Grafikler: Mesut Ersöz