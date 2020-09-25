Karagümrük-Başakşehir maçında gol var

25 Eylül 2020 Cuma, 20:57

Süper Lig’in 3. hafta açılış mücadelesinde ligin yeni ekibi Karagümrük, son şampiyon Başakşehir’i Olimpiyat Stadı’nda ağırlıyor.

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic’le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia’nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan’ın üstünden atladığı top Ndao’da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, İbrahim Bozbey xx

Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Ndao x, Sabo x, Ramazan xx, Darri x, Mevlüt x

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Efe, Murat ,Fatih, Aksel, Vato, Aatif

Teknik Direktör: Şenol Can

M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali x, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca x, Kerim Frei x, Crivelli x, Demba Ba x

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Aleksic, Guldbrandsen, Muhammed Emin, Mete Kaan, Cemali, Enes, Alican

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Biglia (Karagümrük), Kerim Frei (M. Başakşehir)



