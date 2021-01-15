Karagümrük farkı
Gençlerbirliği: 1 - Fatih Karagümrük: 3
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure (Dk. 90+1 Mustafa Çeçenoğlu), Polomat, Candeias, Piris da Motta, Furman (Dk. 63 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sio
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Ndao, Biglia (Dk 65 Koray Altınay), Ndiaye (Dk. 90+1 Arveladze), Borini (Dk. 79 Jimmy Durmaz), Bertolacci (Dk. 79 Sabo), Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Sobiech)
Goller: Dk. 22 Biglia (Penaltıdan), Dk. 36 Ndao, Dk. 88 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 72 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 26 Sio, 45+2 Mustafa Kaplan (Teknik direktör), Dk. 54 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Sefa Yılmaz, Dk. 79 Candeias, Dk. 89 Toure (Gençlerbirliği), 45+2 Balkovec, Dk. 89 Fatih Kuruçuk, Dk. 90+3 Arveladze (Fatih Karagümrük)Süper Lig'in 19. haftasında açılış maçında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 yendi.
49. dakikada ceza sahası sol çaprazından Borini'nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt, soluna uçarak kornere tokatladı.
72. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Ali Şansalan, Ndiaye'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 74. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.
78. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta top sol direğin yanından auta gitti.
88. dakikada Fatih Karagümrük farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasında Sabo'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu yumruklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu Jimmy Durmaz, Sobiech'e verdi. Kale sahasının içindeki Sobiech topu ağlara gönderdi: 1-3.
90+3. dakikada Candeias'ın ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazdan çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.
Fatih Karagümrük, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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