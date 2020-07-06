Karagümrük iddialı geliyor
TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, kendi sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)
BOLUSPOR: Mosquera - Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak
GOLLER: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
SARI KARTLAR: Koray Altınay, Sabo, Ndao (Fatih Karagümrük) - Seth, Burak Bekaroğlu (Boluspor)
TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, kendi sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Yenilmezlik serisini 14 maça çıkartan ev sahibi ekip, puanını 53 yaparak play-off yolunda kritik bir adım attı. Boluspor ise 30 puanla 15'inci sırada kaldı.
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