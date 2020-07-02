Karagümrük yakıp geçti

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0'lık skorla geçti.

DHA
02 Temmuz 2020 Perşembe, 22:40
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STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic - Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 89 Emirhan Çakır), Ezeh (Dk. 70 Celal Emir Dede)
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Alparslan Erdem (Dk. 71 Bülent Cevahir), Attamah, Darri (Dk. 71 Muhammet Egemen Pehlivan), Zeki Yıldırım (Dk. 78 Barış Başdaş), Sobiech, Ndao, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek (Dk. 45 Koray Altınay), Yalçın Ayhan (Dk. 78 Efe Tatlı), Sabo
GOLLER: Dk. 48 - Dk. 60 Sabo, Dk. 52 - Dk. 75 Sobiech, Dk. 54 Darri (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Andusic, Şaban Özdeş (Yardımcı antrenör) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) - Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0'lık skorla geçti.


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