Karagümrük Yann Karamoh'u kadrosuna kattı!
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Karagümrük, Yann Karamoh ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in flaş takımlarından Karagümrük, Caner Erkin'in ardından bir transfer hamlesi daha yaptı ve Yann Karamoh'ı kadrosuna kattı.
Parma'da forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya varan Yann Karamoh, salı günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Kariyerinde Caen, Bordeaux, Inter'de forma giyen Yann Karamoh için Parma bir sezon önce Inter'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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