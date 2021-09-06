Cyle Larin, Kanada Milli Takımı ile gollerine devam ediyor

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:56

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, ABD ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Kanada'ya 1 puanı getiren golü 62. dakikada Larin attı.

Son maçlardaki iyi performansı ile göz dolduran Larin, 3 Eylül'de oynanan Hunduras maçında da takımına 1 puanı kazanıran golü atmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta 19 gol atan toplamda 45 maçta 23 kez ağları sarsan başarılı santrfor, formunu bu sezon da sürdüreceğe benziyor.

