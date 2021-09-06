Cyle Larin, Kanada Milli Takımı ile gollerine devam ediyor

Geçen sezon adeta yeniden doğan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'yla ABD karşısındaki maçta da golünü attı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:56
Cyle Larin, Kanada Milli Takımı ile gollerine devam ediyor
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, ABD ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, Kanada'ya 1 puanı getiren golü 62. dakikada Larin attı.

Son maçlardaki iyi performansı ile göz dolduran Larin, 3 Eylül'de oynanan Hunduras maçında da takımına 1 puanı kazanıran golü atmıştı. 

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta 19 gol atan toplamda 45 maçta 23 kez ağları sarsan başarılı santrfor, formunu bu sezon da sürdüreceğe benziyor.


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