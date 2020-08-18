Karagümrük'te Hart bombası!
Karagümrük'ün yeni sezon öncesi İngiliz kaleci Hart ile anlaştığı iddia edildi, ancak kaynaklar bu gelişmeyi doğrulamadı.
Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün yeni sezon öncesi İngiliz kaleci Hart ile anlaştığı iddia edildi, ancak kaynaklar bu gelişmeyi doğrulamadı.
beIN SPORTS’un haberine göre; kırmızı sitahlı ekip İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce ünlü file bekçisi ile ilgili İngiliz basınında, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ile el sıkıştığı haberleri çıkmıştı.
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