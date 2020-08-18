Karagümrük'te Hart bombası!

Karagümrük'ün yeni sezon öncesi İngiliz kaleci Hart ile anlaştığı iddia edildi, ancak kaynaklar bu gelişmeyi doğrulamadı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 13:59
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Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün yeni sezon öncesi İngiliz kaleci Hart ile anlaştığı iddia edildi, ancak kaynaklar bu gelişmeyi doğrulamadı.

beIN SPORTS’un haberine göre;  kırmızı sitahlı ekip İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce ünlü file  bekçisi ile ilgili İngiliz basınında, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ile el sıkıştığı haberleri çıkmıştı.


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