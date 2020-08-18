Karagümrük'te Hart bombası!

18 Ağustos 2020 Salı, 13:59

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün yeni sezon öncesi İngiliz kaleci Hart ile anlaştığı iddia edildi, ancak kaynaklar bu gelişmeyi doğrulamadı.

beIN SPORTS’un haberine göre; kırmızı sitahlı ekip İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce ünlü file bekçisi ile ilgili İngiliz basınında, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ile el sıkıştığı haberleri çıkmıştı.