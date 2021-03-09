Karahan Çantay yaşamını yitirdi

Manken ve oyuncu Karahan Çantay, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çantay'ın cenazesinin 2 gündür Tayland'daki hastaneden alınmadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 23:28
Karahan Çantay yaşamını yitirdi
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Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay yaşamını yitirdi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Çantay'ın cansız bedeni, 2 gündür Tayland'da hastane morgunda yakınlarının alması için bekliyor.

Çantay 90’lı yılların en ünlü erkek modeliydi. Ölümünden uzun süre önce Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR? 

1990'lı yılların en ünlü erkek modellerinden biri olan Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Katıldığı yarışmada derece aldı. Birçok ünlü isimle birliktelikler yaşadı ve medyatik olduğu dönemde uyuşturucu ticaretinden yargılanarak cezaevine kondu. 

Çantay'ın adı Sibel Can ile de anılmıştı. 




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