Karahan Çantay’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Eski model ve oyuncu Karahan Çantay önceki gün Tayland’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çantay’ın cenazesiyle ilgili detayları paylaşan eski dostu Tuğrul Odabaş, ''Ailesi perişan. Koronavirüs nedeniyle bürokratik bir süreç var. Bir firma ve konsolosluk aracılığıyla 1 hafta, 10 gün içerisinde cenazesini İstanbul’a gelmesi bekleniyor” diye konuştu.
1995 yılında Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Uzun süredir Tayland’da yaşayan ve orada matematik öğretmenliği yapan Çantay’ın motosikletle kaza yaptığı öğrenildi. Cenazesi Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir hastanenin morgunda tutulan Çantay’ın, cenazesinin Türkiye’ye getirildikten sonra Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.
''MOBİLET GİBİ BİR MOTORU VARDI''
Kazanın nasıl olduğunu anlatan Çantay’ın eski dostu Tuğrul Odabaş, “Biz bir yıldır konuşmuyorduk, ben ona kızgındım biraz. Ama asker arkadaşım üç gün önce yanımda onunla telefonla konuştu. Hatta ona ‘Motor kullanma’ diyerek kızdı. Kaza pazar günü gerçekleşmiş, mobilet gibi bir motoru vardı onla yapmış” dedi.
''HABERLERİN ASLA ASLI ASTARI YOK''
Ailesinin cenazeye sahip çıkmadığı haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirten Odabaş, “Bu haberlerin asla aslı astarı yok. Ailesi perişan. COVID nedeniyle bürokratik bir süreç var. Bir firma ve konsolosluk aracılığıyla 1 hafta-10 gün içerisinde cenazesini İstanbul’a gelmesi bekleniyor” diye konuştu.
CENAZE ANKARA’DA
Odabaş, “Çok güzel, naif bir adamdı. Mahcup biriydi. Yakın dönemde geri dönmeyi planlıyordu. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Çantay’ın cenazesinin Türkiye’ye getirildikten sonra Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.
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