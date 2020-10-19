Karaman'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Karaman'da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Toplantıda, bugünden itibaren 7 gün boyunca il merkezi ve ilçelerde genel denetimlerin devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağının öngörüldüğü, bu konuda da ilgili kurumlar aracılığıyla anonslar yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.
Filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tanı konulan kişilerin, temaslı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda idari ve adli işlemlerin yapılmasına titizlikle devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Karaman Belediyesinin, şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin gerekli entegrasyonun sağlanması için çalışmalara başlamasına karar verildi. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, saat 07.30-10.00 ile 16.00-20.00 arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına (belediye otobüsü, dolmuş) alınmaması kararlaştırıldı."
Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem başlatılacağı bildirildi.
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