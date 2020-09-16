Karamollaoğlu: İktidar şimdi de BES paralarına göz dikti

16 Eylül 2020 Çarşamba, 16:37









İktidarın ekonomi anlayışının 'elde olan parayı rant uğruna çarçur etmek' olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "BES’te biriken paraları lütfen ranta kurban etmeyin" dedi.

Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, 'iktidarın BES paralarına göz diktiğini" savunarak şöyle konuştu:

"Şimdi 90 yıllık birikimi mirasyedi evlat gibi elden çıkaran, bu milletin kefen parası olan ihtiyat akçesini çarçur eden bu iktidar şimdi de BES paralarına göz dikti. 154 milyar TL’ye ulaşan BES paralarını Sayın Erdoğan kredi olarak dağıtılacağı mesajını verdi. Hem de bir müjde gibi. Bu iktidarın ekonomi anlayışı, elde olanı rant uğruna çarçur etmek oldukça hiçbir önlem işe yaramayacaktır." Bu karar Türkiye ekonominin yarasına merhem olmaz, yarayı daha da derinleştirecektir. BES’te biriken paraları lütfen ranta kurban etmeyin.







