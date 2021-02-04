Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması

04 Şubat 2021 Perşembe, 12:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çıkışına ilişkin konuşan yapan liderler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, anayasa tartışmaları hakkında, "Önümüzde hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka" dedi.

Erdoğan'ın bu yöndeki çıkışına güvenmediklerini ve samimi bulmadıklarını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Belli konularda farklı düşünebiliriz ama ortak çabalarımız var. Türkiye'nin gerçek gündemi aslında pahalılık.

Türkiye'nin bu kutuplaşmadan çıkması lazım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz?

AYM'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum. Önemli olan var olana uyacaksınız ve onu mükemmel hale getireceksiniz. Yasalara saygılı olmamız lazım, hukukun üstünlüğüne inanmamız lazım" dedi.

HDP İLE GÖRÜŞME

HDP ile görüşmelere ilişkin eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmek, konuşmak durumundadırlar. Demokrasinin gereği budur zaten. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir. Düşmanlaştırmak demokrasiye karşı çıkmak demektir.

HDP bir siyasi partidir, bizimle görüşmek isterse görüşürüz. Düşüncelerimizi paylaşırız. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Şu aşamada bir ittifak, ittifak arayışı söz konusu değil " şeklinde yanıt verdi.

HDP ile görüşmelerin iktidar kanadından tepkiyle karşılanmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "HDP'li bir kişi, TBMM'yi yönetirken, beyefendiler rahatsız olmuyorlar da bizi ziyarete gelince mi rahatsız oluyorlar?" diye sordu.

KARAMOLLAOĞLU: "GÖRÜŞME İŞİN TABİATI"

Temel Karamollaoğlu ise HDP'ye yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir diyalog, hangi niyetle yapılırsa yapılsın iyidir. Farklı görüşlerde, kanaatlerde bulunan siyasi parti yöneticilerinin meseleleri görüşebilmeleri ilk ve en önemli adımdır.

Birbirlerine hakaret edeceklerine, meseleleri görüşebilmek Türkiye'nin problemlerini çözebilmekte en önemli adım. Bundan dolayı hangi niyetle yapılırsa yapılsın, bize gelen isterse AK Parti olsun ister HDP olsun, onlarla da oturup bu meseleleri görüşmeyi işin tabiatı olarak normal karşılıyoruz.

Burada esas olanı, zihniyetler. Anayasadan da diğer yasalardan da zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Ondan sonra yasalarda dğeişiklik yapabilirsiniz ama zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin de faydası olmaz."

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ

Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi'nde rektörü kimse istemiyor. Öğrenciler ne yaptı Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Toplantı ve gösteri yaptılar. Anayasal hak. Boğaziçili çocuklara 'terörist' diyorlar. Adam mı öldürdü bu çocuklar, birilerini mi taradılar? 'Terörist' dediler, serbest bırakıldılar, e ne oldu şimdi?" derken, Karamollaoğlu da Erdoğan'ın geçmiş söylemlerine atıfla şunları kaydetti:

"Ben sadece şunu söylemek istiyorum, Sayın Erdoğan'ın 2000'li yılların başında gençlere yönelik birkaç tane konuşması var. 'Direnin, pes etmeyin, hakkınızı arayın' diye.

Çok şiddetli ifadeler kullanmış. Kendisinin de geçmişteki ifadeleri dinlemesine ihtiyaç var. O teşvik etmiş, onu okumuşlardır gençler. 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediklerini yerine getirelim' demiş olabilirler."

BULU'YA SESLENDİ

Boğaziçi eylemlerinin başlamasına neden olan atamasıyla gündemden düşmeyen Melih Bulu'ya da seslenen Kılıçdaorğlu, "Bu kadar dünyadan kopuk bir insanın Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversiteyi yönetmesi zaten mümkün değildir. Hukuku bilmiyor, kendi tabi olduğu hukuku bilmiyor. Allah akıl fikir versin. Akıllı bir adamsa görevi bırakır. Çoluk çocuğuna hesap vermek için ayrılır" dedi.

KABE FOTOĞRAFI İDDİALARI

Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tartışmalara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "provokasyon" vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, Kutsallarımız bizim için değerlidir. Burada siyasi parti farkı yoktur. Hepmiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermeliyiz. O resmi yere atan, fotoğrafını çekip yayınlayan kişi provokatördür. Öğrencilere ve rektöre sesleniyorum: Onu bulun. Bu tablo kabul edilebiir değil. Bu provokasyondur. Sırf öğrencilerin haklı taleplerini gölgelemek için birilerinin desteği ve yol göstermesi ile yapıldı" dedi.