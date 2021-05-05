Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye 'anayasa' tepkisi: Zaten onu icraya koyacak gücün yok

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:08

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bahçeli'nin yeni anayasa açıklamasına tepki gösteren Karamollaoğlu, ''Anayasa teklifleri hazırlanıyor. Millet karnını doyurma derdinde. Sen şu anda hangi kanunu, anayasa değişikliğini gündeme getirirsen getir... Zaten onu icraya koyacak gücün yok. Bir taraftan diyorsun ki 'Şu Anayasa Mahkemesi’ni kapatın hiçbir işe yaramıyor, önümüze engel çıkarıyor' arkasından da diyeceksin ki 'bu Anayasa Mahkemesi’ne şu hükümlere göre kendini tanzim etmesini telkin ederim.' Allah bize akıl fikir versin, başta iktidara. Bizim için şu anda iktidar için de en önemli konu salgın süreciyle birlikte dayatılan yeni normal değil; sosyal hayattan tecrit edilen birey, işsiz kalan insan, evine ekmek götüremeyen baba, kepenk kapatan esnaf, borca batan vatandaş ve en sonunda da bir çıkış bulamadığı için intihara yönelen kişiler. Allah sonumuzu hayretsin'' diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

İKTİDARA ÇAĞRI

'İnsanlar bebeklerine bebek bezi alamamakta; çocuklarına 5 lira, 10 lira harçlık verememektedir' diyen Karamollaoğlu, ''Çaresizlik içinde kıvranıyor vatandaş. Bu tablo karşısında insan ‘Uyan ey akıl, ey vicdan, ey insanlık’ diye bağırmak istiyor ama bağırsak kaç para bağırmazsak kaç para? Ben İktidara seslenmek istiyorum; gelin, Türkiye’de bütün siyasi partilerin tamamını ‘Ekonomik krizi siz nasıl çözerdiniz?’ diye bir toplantıya davet edin. Emin olun, bundan istifade edersiniz. Bir deneyin, 19 senedir denemediniz bunu hiç. Sadece kavga sadece vatandaşın önünde yürütülen bir mücadele'' ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR KAFAYI BETONA TAKMIŞ'

Karamollaoğlu, ''Birçok ekonomik sıkıntılarımız var, ama bizim ülkemizin değerleri olan bazı bölgelerin, bazı alanların tahrip edilmesini de kesinlikle doğru bulmadığımızı buradan bir defa daha ifade etmeyi görev addediyorum. İkizdere’de yaşanan doğa katliamı gözden ırak tutulacak affedilecek bir gelişme değildir. Ülkemizin çok güzel mekanları var. Eğer biz bu mekanları bu bölgeleri tahrip etmekten imtina etmezsek yarın oraları yeniden inşa etmek mümkün olmaz. Siz birtakım inşaatlar yapılacak birtakım çalışmalar yapılacak diye doğayı tahrip eden taş ocakları ile o güzelim beldeleri ortadan kaldırırsanız insan canına kıymış kadar yanlış yapmış olursunuz. Maalesef bugün iş başında bulunan iktidar kafayı betona takmış. Düşünürken ya beton ya demir ya asfalt bu ülkenin düzelmesi için aklına başka bir şey gelmiyor. O zaman da ülke bütün güzelliklerini kaybediyor ne yazık ki. Eğer, İkizdere’de başlayan bu tahribat durdurulmazsa emin olun yarın Karadeniz sadece güzelliğini değil, geçim kaynaklarını da kaybeder endişesini taşıyoruz'' dedi.

'AKLA MANTIĞA VİCDANA UYGUN DEĞİL'

Gaziantep’te bir cami içerisinde meydana gelen hadiseleri çok üzüntüyle ve şaşkınlıkla karşıladım diyen Karamollaoğlu, ''Anlaşılan bir şeyler oldu, ne oldu tam belli değil, birileri tahrik mi etti onu anlamak da mümkün değil, ama böyle bir hadise olmamalıydı. Cami içinde teröristlere ‘Siz gaz sıkacaksınız, sıkıyorsunuz’ gibi gaz sıkmak; göz yaşartıcı birtakım cihazları kullanmak akla, mantığa, vicdana uygun değil'' diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVAYI AKLIM HAVSALAM ALMIYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı iddiası ile inceleme başlatılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, "İmamoğlu'na açılan davayı havsalam almıyor. Bu yaklaşımlar doğru değil. Bir kişi bir mekanda nasıl durması gerektiğini bilmiyorsa vatandaş onu tenkit eder ki İmamoğlu da farklı tavır içinde olmadığını ifade ediyor" diye konuştu.