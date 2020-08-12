Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması: Bir seneden önce olmaz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün çok ciddi mesele olduğunu bildirdi. Hastalığın uzun bir dönem daha süreceğe benzediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bunun için de uzun dönem sürecek olan adımlara ihtiyaç var" dedi. Hükümetin dış politikasını eleştiren Karamollaoğlu, "Bir politika yürütemiyorsunuz. Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkan verir. Dış politika da yalnızlaşmışız. Kime yar olacağımız belli değil. Bir Rusya'ya gidiyoruz, bir Avrupa'ya gidiyoruz, bir ABD'ye gidiyoruz, bir Çin'e gidiyoruz. Sonunda hiç kimseyle doğru bir bağ kuramıyoruz. Bu kadar şaşkınlık Türk dış politikasında hiç yaşanmadı. Geldiğimiz nokta üzücü. Dış politikada böyle gidemezsiniz" diye konuştu.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI
Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak ise, "Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Ancak bir zayıf ihtimal var. Gündemi suni bir mecraya sokar, 'vatandaşın desteğini alabilirim' diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!
- Gondoldaki tehlike kamerada
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi