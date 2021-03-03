Karamollaoğlu'ndan 'fezleke' açıklaması: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu HDP fezlekelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Karamollaoğlu, HDP milletvekillerinin fezlekelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar" ifadelerini kullandı.
İnsan hakları eylem planına ilişkin ise Karamollaoğlu, "Şahsen bu ifadeyi önemsiyorum. Bu ifade ne manaya geliyor? Siz kanunları yapabilirsiniz, uymadıktan sonra neye yarar? Siz istediğiniz düzenlemeleri yapın tavrınız yaklaşımınız değişmedikçe kanunlar insanların önüne engel olarak çıkmıyor. İktidar sorumlu davranmalı. Önce mevcut kanunlara uyacağım diyeceksiniz, sonra geliştirmeye ihtiyaç var diyeceksiniz, amenna" dedi.
Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"Çok güzel değerlendiriyorum hay Allah razı olsun. Erdoğan, 'İtibarda tasarruf olmaz' demişti. Asıl tasarruf yapılacak yer itibar."
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