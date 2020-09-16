Karamollaoğlu'ndan GSM operatörlerine çağrı: Elinizi taşın altına koyun

16 Eylül 2020 Çarşamba, 16:17

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Online eğitime ulaşmak için gerekli bilgisayarı, tableti, interneti hatta televizyonu olmayan ailelerin durumu en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık mart ayından beri pandemi süreci başlamış olmasına rağmen, bu süreçte maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması yönünde iktidarın hiçbir adım atmamış olması üzüntü vericidir. Zaten eğitim eşitsizliğinin var olduğu bilinen ülkemizde pandemi ve uzaktan eğitim süreci ile bu eşitsizliğin çok daha büyüyeceği endişesi artmıştır.

Yükselen döviz kurunun etkisi ile teknolojik araç gereçlerin pahalandığını da göz önüne alırsak bu yıl dar gelirli velilerimiz kara kara düşünmektedir. Şimdi bu şartlar altında öğrencilerimizin verimli bir eğitim öğretim süreci geçirmesini nasıl bekleriz. Ben burada devlete olduğu kadar Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’a seslenmek istiyorum; sizler de bu süreçte elinizi taşın altına koymalı mağdur öğrencilerimize ücretsiz internet alt yapısı sağlayarak verimli bir adım atın."



