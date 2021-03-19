Karamollaoğlu'ndan Kabaktepe açıklaması: 1 gün önce AK Parti'ye üye yapılmış, eski arkadaşlarını davet edecek
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Osman Nuri Kabaktepe için "İl Başkanı olarak tayin edilmesinden 1 gün önce AK Parti'ye üye yapılmış. Emri vakiyle karşı karşıya kalmış" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.
Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Osman Nuri Kabaktepe konusuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kabaktepe için "Sevdiğimiz bir kardeşimiz" diyerek söze başlayan Karamollaoğlu, "Düşünün, İl Başkanı olarak tayin edilmesinden 1 gün önce AK Parti'ye üye yapılmış. Kendinden önceki başkan diyor ki 'ben işte şu kadar kişiyi üye yaptım'. İşte sonuncusu Kabaktepe'ydi. Böyle bir emri vakiyle karşı karşıya kalmış. Böylece 'Acaba İstanbul'da Saadet Partisi'nin tabanını çekebilir miyiz?' Çekemezler. Saadet Partililer 'Osman Bey, Sen niye oraya gittin ki?' Niye İl Başkanı oldun ki?' der. Eski arkadaşlarını AK Parti'ye davet edecek. Bunun Milli Görüş'e katkısıyla hiç alakası olmaz. Başarılı olursa bizim içimizden insanları öbür tarafa devşirmiş olur ki ben bunun olabileceği kanaattinde değilim" dedi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, daha önce “Clubhouse” adlı sosyal medya mecrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken AKP'ye ne zaman üye olduğuyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
"TÜGVA, Maarif Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nde görev yaptım. Siyasal süreçte zihni ve fili olarak bulundum ama kurumsal görev almadım. Bu süreçlerden dolayı üye olup olmamam noktasındaki tartışmayı demokrasinin geriye gidişi olarak kabul ediyorum."
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