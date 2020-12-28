Karamollaoğlu'ndan Uludere açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Uludere Katliamı'na ilişkin açıklamada bulundu. "Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir" diyen Karamollaoğlu, "Artık bu ülkede acılar üzerinden siyaset yapılmamalı; acılar ayrılığa vesile yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:38
Karamollaoğlu'ndan Uludere açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Uludere Katliamı'nın 9'uncu yılında sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yakın tarihimizin acı hadiselerinden olan #Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir. Artık bu ülkede acılar üzerinden siyaset yapılmamalı; acılar ayrılığa vesile yapılmamalı ve acı üzerinden asla yarışma havasına girilmemelidir. Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır! Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz."


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