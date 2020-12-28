Karamollaoğlu'ndan Uludere açıklaması

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:38

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Uludere Katliamı'nın 9'uncu yılında sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yakın tarihimizin acı hadiselerinden olan #Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir. Artık bu ülkede acılar üzerinden siyaset yapılmamalı; acılar ayrılığa vesile yapılmamalı ve acı üzerinden asla yarışma havasına girilmemelidir. Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır! Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz."