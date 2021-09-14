Karantinaya giren Putin’den açıklama: “Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim”
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karantinaya girdiği duyurulmuştu. Putin’den ise yeni bir açıklama geldi.
Rusya hükümeti ve Birleşik Rusya partisinin yöneticileriyle bir araya gelen Putin, dün gün boyunca bir koronavirüs hastasıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.
“Dün bu kişiyle bütün gün, gün boyunca yakın temas halindeydim” diyen Putin, daha önce yaptırmış olduğu Sputnik V aşısının kanında oluşturduğu antikor seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşının bu durumda nasıl çalışacağını merak ettiğini ifade etti.
Rus lider, “Antikor seviyem genel verilere göre oldukça yüksek, gerçek hayatta uygulamada bunun kendisini nasıl göstereceğini göreceğiz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve Sputnik V’nin gerçek hayatta Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk parametrelerini göstereceğini umuyorum” diye konuştu.
-Sputnik
İlgili Haberler
- Rusya lideri Putin karantinaya girdi
Video Haberler
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
- Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- Konut fiyatları rekor kıracak
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Egemen Bağış, Youtube'da videolar yayınlamaya başladı
- Kara çarşafla İstiklal Marşı tepkisi!
- Türeci ve Şahin'den 'endişeliyiz' mesajı