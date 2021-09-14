Karantinaya giren Putin’den açıklama: “Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim”

14 Eylül 2021 Salı, 15:58

Rusya hükümeti ve Birleşik Rusya partisinin yöneticileriyle bir araya gelen Putin, dün gün boyunca bir koronavirüs hastasıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.

“Dün bu kişiyle bütün gün, gün boyunca yakın temas halindeydim” diyen Putin, daha önce yaptırmış olduğu Sputnik V aşısının kanında oluşturduğu antikor seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşının bu durumda nasıl çalışacağını merak ettiğini ifade etti.

Rus lider, “Antikor seviyem genel verilere göre oldukça yüksek, gerçek hayatta uygulamada bunun kendisini nasıl göstereceğini göreceğiz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve Sputnik V’nin gerçek hayatta Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk parametrelerini göstereceğini umuyorum” diye konuştu.

-Sputnik