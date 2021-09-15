Karantinaya giren Putin’in sağlık durumuna ilişkin Kremlin’den açıklama
Sosyal izolasyona giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuyla ilgili Kremlin’den açıklama yapıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuna ilişkin sorular karşısında, “Kendini çok iyi hissediyor, tamamiyle sağlıklı, çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim” dedi.
Peskov, Rusya liderine uygulanan Sputnik V aşısına atıfla, “Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu, Devlet Başkanı Putin’in etkinlik düzeyiyse daha da yüksek” ifadelerini kullandı.
‘AZAMİ ŞEKİLDE SINIRLANDIRILDI’
Kremlin Sözcüsü, Putin’in bire bir iletişim kurduğu kişilerin sayının şu anda azami şekilde sınırlı olduğunu da kaydetti.
“Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor” diye devam eden Peskov, sosyal izolasyonda olmasının Putin’in çalışma programını etkilemediğini, zira görüşmelerini uzaktan gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.
Peskov, “Sosyal izolasyon esasen hiçbir şey değiştirmedi” diye ekledi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in girdiği sosyal izolasyon sürecinin ne zaman sona ereceğinin belli olup olmadığı sorusu karşısındaysa, “Hayır, bunu kesin olarak söyleyemem, ne kadar süreceğini uzmanlar söyleyecek. Size kesin gün sayısı vermem mümkün değil” yanıtını verdi.
(Sputnik)
Video Haberler
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
- Antalya'da korkunç sopalı 'gürültü' kavgası
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast...
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Mikrofonu aldı, öğrencilere tehdit yağdırdı!
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İYİ Parti'den, küfreden AKP'li Mehmet Sekmen'e protesto
- Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
- Bahçeli'den Laiklik çıkışı