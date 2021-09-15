Karantinaya giren Putin’in sağlık durumuna ilişkin Kremlin’den açıklama

15 Eylül 2021 Çarşamba, 14:43

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuna ilişkin sorular karşısında, “Kendini çok iyi hissediyor, tamamiyle sağlıklı, çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim” dedi.

Peskov, Rusya liderine uygulanan Sputnik V aşısına atıfla, “Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu, Devlet Başkanı Putin’in etkinlik düzeyiyse daha da yüksek” ifadelerini kullandı.

‘AZAMİ ŞEKİLDE SINIRLANDIRILDI’

Kremlin Sözcüsü, Putin’in bire bir iletişim kurduğu kişilerin sayının şu anda azami şekilde sınırlı olduğunu da kaydetti.

“Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor” diye devam eden Peskov, sosyal izolasyonda olmasının Putin’in çalışma programını etkilemediğini, zira görüşmelerini uzaktan gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.

Peskov, “Sosyal izolasyon esasen hiçbir şey değiştirmedi” diye ekledi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in girdiği sosyal izolasyon sürecinin ne zaman sona ereceğinin belli olup olmadığı sorusu karşısındaysa, “Hayır, bunu kesin olarak söyleyemem, ne kadar süreceğini uzmanlar söyleyecek. Size kesin gün sayısı vermem mümkün değil” yanıtını verdi.

(Sputnik)