Karapınar: Fenerbahçe'nin gol sorunu var

21 Haziran 2020 Pazar, 21:28

Kasımpaşa yenilgisi sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Kasımpaşa oynamayı seven bir takım. Biz de iyi oynamaya çalışıyoruz. İlk devrede bütün planlarımızın tuttuğunu düşünüyorum. Birçok gol pozisyonumuz var. Son vuruşlardaki beceriksizliğimiz gol bulmamız önledik. İkinci yarı atağa çıkarken bireysel bir hatadan topu kaptırdık ve bunu çalışmamıza rağmen golü yedik. Gol bulmada zorlanıyoruz. Takım strese giriyor ve verdiğimiz ilk pozisyon gol oluyor. Sonrasında elimizden geleni yaptık. Çift forvete döndük. Mehmet Ekici’nin kaçırdığı bir gol var. Attığımız bir gol var ama şansızlıklar var. Bunda sakatların da etkisi var. Bazı bölgelerde rotasyon yapamıyoruz. Mağlup olduk, Kasımpaşa’yı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kalan maçlarda altyapıdaki oyuncuları kullanıp kullanmayacakları sorulan Tahir Karapınar, "Altyapıyı değerlendirmek istiyorduk. Bu maçta da değerlendirmek istiyorduk. İyi bir sonuç olsaydı Ömer Faruk’u oyuna atmayı düşünüyorduk fakat bir türlü olmadı. Bundan sonra Ömer Faruk ve diğer oyuncular da süre bulacaklardır" ifadelerini kullandı.



"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK VE ÇIKARAMADIK"



Maç içinde Rodrigues, Deniz Türüç ve Ferdi’nin birçok kez yer değiştirmesiyle ilgili gelen soru üzerine Tahir Karapınar şöyle konuştu:

"Çok fazla değişiklik olmadı. Biz maçtan önce de Deniz ve Ferdi’yi verimli olmadığı zaman bölgelerini değiştirmeyi düşünüyorduk. Ferdi’nin ikinci yarı süratinden yararlanmak istedik. Deniz’in ters taraftaki şutlarından faydalanmak istedik. Rodrigues ile ilgili öyle bir düşünce yoktu. Oyuncu bölgesinde etkili olamıyorsa diğer bölgede denemek lazım. Sol taraftaki oyuncuları etkili geliyordu. Onları kapattık ancak bireysel bir hatadan gol yedik ve çıkaramadık."