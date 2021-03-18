Karar yazarı Albayrak: “Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben.”

18 Mart 2021 Perşembe, 12:59

Danıştay’ın, okullarda Andımız kararı tartışılmaya devam ediliyor.

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, bugünkü yazısında, tartışmalara değindi ve “’Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.’ cümlelerinden rahatsızım mesela.” dedi.

Albayrak, “Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben.” ifadelerini kullandı.

Albayrak yazısında, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in makalesinde yer alan “Herkesi ille de Atatürk'ü sevmek zorunda bırakmak gibi bir mecburiyetimiz de yoktur. Zorladığınız zaman o insanları münafık edersiniz.” ifadelerini de aktardı.

“KEMALİST ÖĞRENCİ ANDINA BEN DE KARŞI OLDUĞUM İÇİN...”

Albayrak yazısında şunları kaydetti:

“2013’e kadar ilkokullarda okutulan öğrenci andının sadece Türklükle ilgili kısımları tartışılıyor.

Mustafa Kemal’e bağlılık andı kısmının da tartışılması gerekmez mi?

AK Parti hükümeti tarafından kaldırılan ve yeniden okutulması talebi Danıştay tarafından reddedilen öğrenci andının ihyası için çırpınan Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyor:

‘Andımız’ın hangi cümlesinden rahatsızsın?’

Kemalist öğrenci andına ben de karşı olduğum için bu soruyu üzerime alınıyorum ve cevap veriyorum:

‘Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.’ cümlelerinden rahatsızım mesela.”

“’ATATÜRK’ÜN TAPKINIYIZ’ DİYE ULULATMAK YOL DEĞİLDİR”

“Tek partili ve Takrir-i Sükun’lu cumhuriyet (!) yolu yol değildir. Rengârenk bir toplumu tek renge indirgeme yolu yol değildir.” diyen Albayrak yazısını şöyle sürdürdü:

“Radyolarda Türk müziği çalınmasını yasaklamaya, hatta ‘Şapka İnkılabı’na karşı çıktı diye adam asmaya kadar varan zorla Batılılaştırma yolu yol değildir.

İnsanların asaletini kafataslarının şeklinde veya damarlarında akan kanda arama yolu yol değildir.

İlahi vahye ‘Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları’ demek, sözde Medeni Bilgiler dersinde çocuklara İslam’ın Türkleri uyuttuğu propagandasını yapmak yol değildir.

Kendi heykellerini diktirmek ve şairlere yazarlara kendini ‘Ey Samsun’da karaya çıkan ilah’, ‘Atatürk’ün tapkınıyız’, ‘Atatürk ekber!’ diye ululatmak yol değildir.

Bana göre değildir. Herkesin tercihi kendine… Benim yolum olamaz bu.”

Albayrak yazısını şöyle noktaladı:

“Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben.

Buna saygı gösterilmesini, en azından demokratik tolerans gösterilmesini beklerim.

Benim gibi düşünenlerin çocuklarının yakasından düşülmesini isterim.

Kemalistlerin çocukları Mustafa Kemal’in çizdiği yola ve gösterdiği hedefe mugayir bir davaya mütemadiyen bağlılık yemini etmeye zorlansa, onların hoşuna gider mi?

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 1994 yılında Türkiye Günlüğü dergisinde yayımlanan “Bir Başka Açıdan Atatürkçülük” başlıklı makalesinde demişti ki:

‘Atatürk’ü sevmek için bütün geçmişi ayaklar altına almak zorunda olmadığımız gibi, bu ülkede yaşayan herkesi ille de Atatürk'ü sevmek zorunda bırakmak gibi bir mecburiyetimiz de yoktur. Zorladığınız zaman o insanları münafık edersiniz.’

Nokta.”