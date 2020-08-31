Karar yazarı: Kriz sarmalı başlıyor

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:40

Karar Gazetesi'nin ekonomi yazarlarından İbrahim Kahvesi, Türkiye ekonomisinin gidişatını ele aldığı yazısında yeni bir 'kriz sarmalı' iddiasında bulundu.

"Büyük Çöküş" başlıklı yazısında, Türkiye'nin sermaye üretemediğini, en küçük parasal genişlemenin dahi cari işlemleri açığa sürüklediğini ve yabancı sermayenin ise güven bunalımı nedeniyle gelmek bir yana her gün gitmeye devam ettiğini belirten Kahveci, "Tüketim artık çok daha sınırlı; artan işsizlik ve gelirsizlik tüketimi daha da daraltıcı yönde etkiliyor. Kamu ise kemer sıkamıyor ve verimli hiçbir yatırıma gidemiyor" dedi.

Kahveci değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Suni faiz baskısı, kur baskısını patlatıyor. Faizler artınca da yaprak kımıldamıyor. Maliyet baskısı ise enflasyonu artırarak yüksek faizi pompalıyor. Kamu ise verimsiz ama yüksek harcama yapısı ile parasal kaynakların bir numaralı kullanıcısı haline geldi. Oysa kapitalizmin temel kuralı sermayenin özel sektör tarafından verimli kullanılmasıdır.

Burada sadece bir kaç ana başlıkla verdiğim temel sorunlar şunu gösteriyor: Türkiye her geçen yıl daha da bunalımlı bir ekonomik tablo yaşamaya mahkum edilmiştir. Aradaki küçük çaplı yükselişler sadece ana düşüşlere kısa tepkiden öte bir şey değil."

Türkiye'nin "bunalım ekonomisine" aslında 2015 yılında girdiğini ve bunun 2018 yılında krizler sarmalını oluşturmaya başladığını öne süren Kahveci, yazısını "Şimdi bu yeni bir kriz sarmalı başlıyor. Umarım bu kışı atlatabiliriz. Umarım Arjantin olmayız." diyerek tamamladı.



