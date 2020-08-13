Karar yazarını tehdit etti: Sakalını tek tek yolarlar

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşesinde "Serok Ahmet ve Ahmet" başlıklı bir yazı kaleme aldı. MHP'li yazar yazısında, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'i tehdit etti.

Ahmet Taşgetiren'i "Serok Ahmet’in sesi olmakta ve CHP’nin projelerine hizmet etmekte 'Karar' kılan gazetede, Ahmet Taşgetiren isminde bir yazar var… Kendisi tescilli MHP ve Ülkücü düşmanıdır" diye hedef aldığı yazısında Çiçek, Taşgetiren'in Devlet Bahçeli için söylediği sözleri hatırlattı.

Çiçek, "MHP dün neredeyse; bugün de yine o noktadadır. O yüzden Ahmet Taşgetiren’in Ülkücüler arasındaki fitne kıvılcımı yanmadan sönecektir. Çünkü Ülkücüler onu Akil Adam sıfatıyla PKK açılımını savunmak için gittiği Kayseri ziyaretinde, kendilerini protesto eden Ülkücülere açık unutulan mikrofondan 'Bu kadar kaba ve adi bir yapı ki İslami edep, ahlak, nezaket yok' şeklindeki alçak sözlerinden ve iftirasından tanırlar…" dedi.

'TEKER TEKER YOLARLAR' TEHDİDİ

"Zaten sana Karar’da köşe verip, MHP’ye ve Sayın Bahçeli’ye saldırtmalarının temel sebebi, proje siyasetçilerin projelerinin hayata geçmesinde MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi önlerinde engel görmeleri değil mi?" diyen Çiçek, Taşgetiren'i “'Ahmet ve Ahmet', Serok Ahmet’in peşinde koşmanın misyonunu yerine getiriyorsun bunu anlıyoruz da sen yine de MHP’ye bulaşma… Ülkücüler daha kendilerine ettiğin hakaretleri, attığın iftiraları unutmadı… Sakalını teker teker yolarlar bizden söylemesi…Biz seni Google ihtiyacı olmadan tanıyoruz, biliyoruz Ahmet Taşgetiren… Hadi “Karar” kıldığınız ihanetlerinizde debelenmeye devam edin..." sözleriyle tehdit etti.

Çiçek, Bahçeli'nin dönüşünü ise “15 Temmuz öncesi Türkiye atmosferiyle, 15 Temmuz sonrası Türkiye atmosferi aynı mıdır? MHP bugün politikalarında haklı çıkmanın gururunu yaşarken, AKP ile kurmuş olduğu Cumhur İttifakı’yla birlikte şimdi Türkiye’nin varlığını ve geleceğini koruma mücadelesi vermektedir.’’ sözleri ile savundu.